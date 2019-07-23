Савченко сожгла свои агитационные материалы после провала на выборах в Раду

По словам бывшего депутата украинского парламента, теперь она чувствует себя как никогда свободной.

Народный депутат Верховной рады Украины восьмого созыва Надежда Савченко сожгла свои агитационные материалы после того, как на внеочередных досрочных выборах в украинский парламент за неё проголосовали всего лишь восемь человек. Савченко выложила фото с костром на своей странице в "Фейсбуке". "Теперь по-настоящему свободна" — так она подписала снимок.

— Я наконец свободна. Народ освободил меня от всех моих обязанностей и моей совести перед ним. Теперь я больше никому ничего не должна, и это прекрасное ощущение. Я в жизни освобождалась от пут не раз, но на этот раз — это невероятное ощущение! Не знаю, хоть кто-то меня поймет... Желаю освобождения, собственного выбора и своей дороги каждому и, когда придёт время расплаты, нести ответственность за принятое решение. Удачи всем в жизни и в добрых начинаниях! — написала Савченко.

Как сообщалось ранее, на Украине прошли внеочередные парламентские выборы. ЦИК уже признала их состоявшимися. Члены комиссии обработали практически все бюллетени. Лидерство со значительным отрывом удерживает партия действующего президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".

Напомним, бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко практически весь прошедший год провела под следствием по обвинению в подготовке теракта и госпереворота на Украине. Основанием послужило видео, где она предлагала ликвидировать тогдашнего президента Незалежной Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц страны.