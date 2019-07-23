Иванка Трамп назвала Джонсона премьером "Соединённого Кингстона"

Ошибка, конечно, позднее была исправлена, но пользователи Сети успели сделать скриншот.

Дочь американского лидера Дональда Трампа Иванка допустила ошибку, поздравляя Бориса Джонсона после его избрания на пост главы британской Консервативной партии и премьер-министра страны. На это обратили внимание пользователи "Твиттера".

В своём посте в социальной сети Иванка назвала Джонсона премьером "Соединённого Кингстона". Ошибка позднее была исправлена, но юзеры успели сделать её скриншот.

Saving before it gets deleted: "United Kingston" pic.twitter.com/GrKJ6yGgbJ — Kyle Griffin (@kylegriffin1) July 23, 2019

Ранее стало известно, что бывший мэр Лондона, а также экс-глава британского МИД Борис Джонсон избран новым лидером Консервативной партии. Таким образом, он займёт кресло премьер-министра Великобритании, опередив в борьбе за премьерское кресло действующего министра иностранных дел Джереми Ханта.