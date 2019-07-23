Иванка Трамп назвала Джонсона премьером "Соединённого Кингстона"

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Ошибка, конечно, позднее была исправлена, но пользователи Сети успели сделать скриншот.

Дочь американского лидера Дональда Трампа Иванка допустила ошибку, поздравляя Бориса Джонсона после его избрания на пост главы британской Консервативной партии и премьер-министра страны. На это обратили внимание пользователи "Твиттера".

via GIPHY

В своём посте в социальной сети Иванка назвала Джонсона премьером "Соединённого Кингстона". Ошибка позднее была исправлена, но юзеры успели сделать её скриншот.

Ранее стало известно, что бывший мэр Лондона, а также экс-глава британского МИД Борис Джонсон избран новым лидером Консервативной партии. Таким образом, он займёт кресло премьер-министра Великобритании, опередив в борьбе за премьерское кресло действующего министра иностранных дел Джереми Ханта.

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