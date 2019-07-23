Омичи стали чаще вызывать скорую из-за смога от пожаров в Красноярском крае

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Фото © VK / Om1: Новости Омска

Для ряда городских предприятий будут введены ограничения по выбросам из-за накопления вредных веществ в атмосфере.

В Омске из-за смога возросло число вызовов скорой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря регионального Минздрава Анну Никитенко.

— В Омске количество вызовов в скорую помощь увеличилось за последнюю ночь на 150 обращений. Обычно их 950, сегодня было 1100, — рассказала Никитенко.

<p>Фото © VK / <a href="https://sun1-22.userapi.com/c854120/v854120059/9f7be/Bl0lOCXnK4Y.jpg" target="_blank">Om1: Новости Омска</a></p>

Смог над городом образовался из-за восточного ветра и лесных пожаров в Красноярском крае. Специалисты прогнозируют, что задымление в городе может продержаться до 24 июля. Из-за накопления вредных веществ в атмосфере для ряда предприятий будут введены ограничения по выбросам.

Площадь пожаров в Красноярском крае составляет порядка 750 тысяч гектаров. На территории региона зафиксировано 124 очага возгорания.

Ранее на задымлённость пожаловались жители Новосибирской области.

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