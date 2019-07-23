Анфиса Чехова опозорилась, рассуждая о вкусах русских людей

Подписчикам "Инстаграма" она поведала о трёхтомнике "Война и мир" Льва Толстого.

Телеведущая Анфиса Чехова попала впросак, решив порассуждать о вкусах русских людей, пишут "Дни.ру".

В посте в "Инстаграме", в котором она рассказывала, чем русские отличаются от иностранцев, знаменитость поведала читателям о трёхтомнике "Война и мир" Льва Толстого.

— Так вот, наш русский народ, вскормленный ещё в школе трёхтомником "Война и мир", любит много и долго читать и писать. Хорошо ли это? Не знаю, — написала телеведущая.

В комментариях к посту одна из пользовательниц обратила внимание Чеховой на то, что "Война и мир" — произведение в четырёх томах. Оксана Х. предположила, что раз телеведущая этого не знает, то и не читала книгу.

— Неа, не читала. Некоторые главы, но не всё целиком. И нисколько не стесняюсь этого, — ответила Чехова.

Ранее телеведущая объяснила разрыв Шейк и Купера тем, что "Брэдли не любит женщин".