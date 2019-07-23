Инспектора в Петербурге отстранили от службы за взятки мёдом и яйцами

Впрочем, мужчина отказался признавать вину полностью, пояснив это тем, что "мёд не брал".

В Санкт-Петербурге суд запретил инспектору администрации города Сергею Бутину работать в органах власти за взятки продуктами, в том числе мёдом, маслом и яйцами. Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

В период с мая 2015-го по июнь 2018-го Бутин работал в должности старшего инспектора в одном из отделов управления по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях. Выявив незаконный пункт торговли на Чебышевской улице, Бутин предложил продавцу "закрыть глаза" на правонарушение за две тысячи рублей ежемесячно, получив таким образом не менее 32 тысяч рублей.

В других случаях инспектор не стал привлекать продавца к ответственности в обмен на продукты: банку мёда за 700 рублей, три банки масла по сто рублей каждая, шесть десятков яиц на сумму 600 рублей. Свою вину Бутин признал лишь частично, заявив, что "мёд не брал".

Инспектор получил наказание в виде 650 тысяч рублей штрафа по статьям о получении должностным лицом взятки за незаконные действия и мелком взяточничестве. Также в течение двух лет он не сможет занимать должности на государственной службе.