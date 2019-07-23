Отца закованного в цепи 10-летнего мальчика могут лишить родительских прав

Прокуратура Краснодарского края продолжает проверку и решает вопрос о лишении родительских прав отца, который посадил на цепь своего несовершеннолетнего сына. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры по региону.

Согласно данным ведомства, 46-летний житель села Великовечное на протяжении нескольких месяцев периодически держал на цепи своего десятилетнего сына в сарае. После очередного "проступка" ребёнка мужчина вновь приковал мальчика к стеллажу и уехал с женой и четырёхлетним сыном в Краснодар.

При этом ребёнку удалось освободиться и дойти до продуктового магазина, который находился рядом с домом. Сотрудники супермаркета вызвали социальных работников и полицию.

Следователи Белореченского межрайонного следственного отдела СУ СКР по региону возбудили против отца ребёнка уголовное дело, мужчину подозревают в незаконном лишении несовершеннолетнего свободы. На данный момент сотрудниками СКР проводятся следственные мероприятия.

По факту данного правонарушения также была организована проверка Белореченской межрайонной прокуратурой. По её результатам будет рассмотрен вопрос об ограничении либо о лишении 46-летнего мужчины родительских прав.

Сейчас мальчик находится в реабилитационном центре.