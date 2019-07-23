Политолог ожидает, что Джонсон пойдёт на сближение с Россией вслед за Трампом

Отношения Москвы и Лондона при новом британском премьере могут стать более сбалансированными, считает эксперт.

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко оценил перспективы налаживания отношений России и Великобритании при новом премьер-министре — Борисе Джонсоне. По мнению эксперта, международный вектор для Лондона временно отойдет на второй план. А вот уже через два-три месяца, после решения внутренних проблем, в поле нового премьера, наконец, окажутся российско-британские отношения.

— У Джонсона главный приоритет — это Брексит, то есть условия выхода Великобритании из ЕС. Собственно, это и будет для него тест, испытание, — рассуждает политолог в беседе с Лайфом. — Безусловно, первое время он будет на этом концентрироваться.

Борис Джонсон, по мнению Оленченко, более опытный политик, чем Тереза Мэй, более трезвы и более объективный. Именно поэтому, на его взгляд, от нового премьера можно ожидать более сбалансированной линии по отношению к России.

— Не скажу, что пророссийской и дружелюбной, но более сбалансированной, — указал собеседник. — Учитывая, что он является сторонником Дональда Трампа, а тот сейчас идет сейчас на контакты с нами и не оглядывается на свою оппозицию, то, наверное, и Борис Джонсон тоже будет действовать так же.

Ранее во вторник стало известно, что бывший мэр Лондона, а также экс-глава британского МИД Борис Джонсон избран новым лидером Консервативной партии. Таким образом, он займёт кресло премьер-министра Великобритании, опередив в борьбе за премьерское кресло действующего министра иностранных дел Джереми Ханта.