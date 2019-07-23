Житель Кубани заявил, что сажал сына на цепь из-за его клептомании

Школьник находится в реабилитационном центре, психологи помогают ему выстроить отношения с мамой.

Житель Краснодарского края, в отношении которого возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы, заявил, что сажал 10-летнего сына на цепь за воровство. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Отец говорит, что он неуправляемый с точки зрения клептомании, ворует, тащит из дома, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе допроса мужчина пояснил, что сажал ребёнка на цепь, когда тот оставался дома один.

При этом, по данным аппарата уполномоченного по правам ребёнка в регионе, семья не состоит на учёте как неблагополучная.

Напомним, 10-летний Тихон пришёл с цепью на шее в продовольственный магазин, пока его отец и беременная мачеха отправились в перинатальный центр. Мальчик рассказал, что на цепь его периодически сажал папа. 46-летний мужчина при этом утверждал, что сын приковал себя сам. СКР возбудил против отца ребёнка уголовное дело, мужчину подозревают в незаконном лишении несовершеннолетнего свободы. Сейчас школьник находится в реабилитационном центре, с ним работают психологи. Врачи подтвердили, что травм на теле мальчика нет.