На Ставрополье ветслужба оформляла просроченные продукты для детских садов

Как отмечается, указанные факты свидетельствуют о формальном подходе к выполнению полномочий.

Россельхознадзор выявил нарушения в работе ветеринарной службы Ставропольского края в связи с фактами оформления просроченной продукции для питания в детских садах. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

— В частности, оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов зафиксировано на следующие товары: свинина, яйцо перепелиное пищевое, тушки цыплят бройлера. Продукция предполагалась к поставкам в детский сад № 3 "Радуга", детский сад № 30 "Лесная сказка", МБОУ ДОДООПЦ "Колосок", детский сад № 21 "Дюймовочка", — уточнила Мелано.

Она отметила, что специалисты ведомства проанализировали информацию, поступившую в систему "Меркурий" в период с 23 июня по 23 июля 2019 года, и выявили многочисленные грубые нарушения правил оформления электронных ветеринарно-сопроводительных документов на животноводческую продукцию.

Мелано подчеркнула, что по всем фактам выявляемых нарушений Россельхознадзор обратился в правоохранительные органы.