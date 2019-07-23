Водитель Lexus отказался платить за стоянку и напал на парковщика — видео

В центре Москвы на улице Большая Грузинская зафиксирована драка между инспектором АМПП и автомобилистом.

Причиной конфликта между двумя мужчинами стала бумажка, закрывающая номер чёрного авто премиум-класса марки Lexus. По информации очевидцев события, бесплатные 15 минут стоянки истекли, однако за это время автовладелец не оплатил парковочное место.

Инспектор уже снял бумагу с номеров и начал фиксировать нарушение, как к нему подошёл водитель. Сначала мужчины вступили в словесную перепалку, автовладелец начал оскорблять и угрожать парковщику, после чего между фигурантами конфликта началась драка.

Однако потасовку быстро прекратил очевидец события, вероятно охранник одного из близлежащих заведений. Он разнял мужчин, после чего сотрудник московского паркинга и владелец Lexus разошлись по своим делам.

Правоохранительные органы инцидент на данный момент никак не прокомментировали.