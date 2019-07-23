Умер трёхкратный лауреат премии "Грэмми" Арт Невилл

Невилл получил три премии "Грэмми", а его группа Neville Brothers вошла в Зал славы вокальных групп.

Американский музыкант Арт Невилл скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на менеджера артиста Кента Соррела.

Певец умер в своём доме. До последних секунд с ним была его жена Лоррейн. Узнав о смерти исполнителя, губернатор Луизианы Джон Эдвардс заявил, что штат потерял свою икону.

Причина смерти артиста пока не называется, но известно, что в последние годы жизни он страдал рядом заболеваний. В конце 70-х годов Невилл с братьями основал группу Neville Brothers, которая затем была включена в Зал славы вокальных групп. Также Невилл был одним из основателей коллектива The Meters. За карьеру музыканта он получил три премии "Грэмми".

Ранее сообщалось, что скончался российский актёр Денис Кмит, известный по фильму "Спортлото-82".