В Росстате назвали причину роста числа мигрантов

Отмечается, что заметно увеличился приток мигрантов из стран дальнего зарубежья, в частности Китая, Сербии и Сирии.

В Росстате объяснили резкий рост числа мигрантов в начале текущего года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дело в том, что с начала года Министерство внутренних дел направляет более полные данные. С 1 января Росстат вместо листков прибытия и убытия ввёл форму федерального статистического наблюдения № 1-ПРИБ/ВЫБ. Ещё одной причиной роста являются люди, получившие временную регистрацию.

Ранее эксперты Института Гайдара и РАНХиГС опубликовали исследование, согласно которому с января по апрель 2019 года в Россию прибыло 218,6 тысячи человек. Этот показатель является рекордным за последние десять лет. При этом отмечается, что заметно увеличился приток мигрантов из стран дальнего зарубежья. За первый квартал в Россию прибыло 11,6 тысячи таких людей. Наибольший прирост зафиксирован из Китая, Сербии и Сирии.