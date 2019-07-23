Посольство России в США готово помочь с возвращением тела Дадашева на родину

Посольство России в Соединённых Штатах готово оказать необходимое содействие в репатриации тела боксёра Максима Дадашева на родину. Об этом сказано в сообщении, размещённом на странице дипмиссии в социальной сети "Фейсбук".
— Посольство России в США готово оказать необходимое содействие в его репатриации в Россию, — говорится в посте.
Коллектив Посольства РФ также выразил искренние соболезнования семье и близким российского спортсмена.
Ранее сообщалось, что Федерация бокса России организует транспортировку тела Дадашева в Россию, взяв на себя все связанные с этим расходы.
Напомним, боксёр Максим Дадашев получил серьёзную травму мозга во время поединка в США. Тренер россиянина Джеймс Бадди Макгирт посчитал, что продолжение боя будет опасно для здоровья его подопечного.
Спортсмену пришлось делать трепанацию черепа. После операции Дадашев находился в состоянии искусственной медикаментозной комы, спустя несколько дней после получения травмы он скончался.
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