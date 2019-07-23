Посольство России в США готово помочь с возвращением тела Дадашева на родину

Боксёр скончался от последствий тяжёлой травмы, полученной во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

Посольство России в Соединённых Штатах готово оказать необходимое содействие в репатриации тела боксёра Максима Дадашева на родину. Об этом сказано в сообщении, размещённом на странице дипмиссии в социальной сети "Фейсбук".

— Посольство России в США готово оказать необходимое содействие в его репатриации в Россию, — говорится в посте.

Коллектив Посольства РФ также выразил искренние соболезнования семье и близким российского спортсмена.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России организует транспортировку тела Дадашева в Россию, взяв на себя все связанные с этим расходы.

Напомним, боксёр Максим Дадашев получил серьёзную травму мозга во время поединка в США. Тренер россиянина Джеймс Бадди Макгирт посчитал, что продолжение боя будет опасно для здоровья его подопечного.

Спортсмену пришлось делать трепанацию черепа. После операции Дадашев находился в состоянии искусственной медикаментозной комы, спустя несколько дней после получения травмы он скончался.