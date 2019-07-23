Лидер партии Зеленского рассказал о будущем русского языка в Донбассе

Особый статус русского языка в регионе не будет противоречить украинской Конституции, отметил Дмитрий Разумков.

Глава лидирующей на парламентских выборах на Украине партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что жители Донбасса могут получить более широкие права на использование русского языка. Об этом сообщает "РБК-Украина".

— Единственные красные линии, которые были начерчены и озвучены президентом, — это то, что единственным государственным языком в нашей стране является украинский язык, — отметил Разумков.

Также он добавил, что широкое использование русского языка жителями Донбасса не противоречит Конституции Украины и соответствует Европейской хартии о языках.

Партия "Слуга народа" состоит из сторонников президента страны Владимира Зеленского. По данным обработки 98,03% электронных протоколов, за неё проголосовало 43,14% .

На прошлой неделе на Украине вступил в силу закон о государственном языке.