Лидер партии Зеленского рассказал о будущем русского языка в Донбассе

Глава лидирующей на парламентских выборах на Украине партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что жители Донбасса могут получить более широкие права на использование русского языка. Об этом сообщает "РБК-Украина".
— Единственные красные линии, которые были начерчены и озвучены президентом, — это то, что единственным государственным языком в нашей стране является украинский язык, — отметил Разумков.
Также он добавил, что широкое использование русского языка жителями Донбасса не противоречит Конституции Украины и соответствует Европейской хартии о языках.
Партия "Слуга народа" состоит из сторонников президента страны Владимира Зеленского. По данным обработки 98,03% электронных протоколов, за неё проголосовало 43,14% .
На прошлой неделе на Украине вступил в силу закон о государственном языке.
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