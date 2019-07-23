Жительница Петербурга родила четверняшек и впервые стала мамой

Жительница Санкт-Петербурга Оксана Морозова родила сразу четырёх малышей. Для 37-летней женщины беременность стала первой, сообщается на сайте Педиатрического университета города.
Дети появились на свет на 35-й неделе беременности путём кесарева сечения. Общий вес новорождённых мальчиков и девочки составил 6 кг 920 граммов.
Как отмечается, малыши дышат самостоятельно, а их мама чувствует себя хорошо.
Рождение четверни стало первым подобным случаем за всю историю существования Перинатального центра СПбГПМУ, который открылся в 2013 году.
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