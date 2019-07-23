Сенат США утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона

После отставки Мэттиса в канун 2019 года Министерство обороны США оставалось без постоянного руководителя.

Сенат США проголосовал за кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны. Об этом сообщает The Hill.

Ранее Эспер занимал пост министра сухопутных сил, на который был назначен в ноябре 2017 года. Исполняющим обязанности главы Пентагона он стал в конце июня этого года, после того как президент Дональд Трамп решил не выдвигать на пост министра обороны предыдущего исполняющего обязанности Патрика Шэнахана. Эспер стал первым после отставки Джеймса Мэттиса 31 декабря 2018 года полномочным руководителем Пентагона.

С 1986 по 2007 год он служил в армии, принимал участие в войне в Персидском заливе в 1991 году. В отставку Эспер ушёл в звании подполковника, после чего работал в коммерческих организациях, занимаясь лоббистской деятельностью для оборонных предприятий.