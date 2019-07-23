Президент США назвал Джонсона "британским Трампом"

Президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на назначение Бориса Джонсона, заявив, что сможет сделать всё, что от него требуется.

— Борис Джонсон — хороший человек, он жёсткий, но он умный. Его называют "британский Трамп", и люди говорят, что это хорошо. Они там меня любят, и это то, что они хотят, и то, что им нужно. Он всё сделает. Борис хорош, и он сделает свою работу, — заявил Трамп во время конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне.

Напомним, 23 июля Борис Джонсон стал новым премьер-министром Великобритании. О том, что ждёт Россию в отношениях с Соединённым Королевством после назначения нового главы кабмина, читайте в материале Лайфа.