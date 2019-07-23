Видеоблогер из Китая умер в прямом эфире при поедании ящериц и многоножек

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Фото © Twitter/LADbible

Китайский видеоблогер Сан умер во время прямой трансляции на стриминговую площадку DouYu при поедании живых гекконов и ядовитых многоножек, которых он запивал алкоголем. Об этом сообщает MailOnline.

35-летний стример запускал трансляцию каждую ночь. Зрительскую аудиторию в 15 тысяч человек он удерживал благодаря безрассудному поеданию всего, на что укажет стрелка раскрученного барабана. Таким образом, его рацион состоял из многоножек, гекконов, мучных червей, уксуса, яиц, пива и байцзю — прозрачного ликёра.

По данным издания, когда мужчину обнаружили полицейские, трансляция всё ещё продолжалась. Обстоятельства смерти блогера выясняют правоохранительные органы. Все видео из его аккаунта удалены.

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