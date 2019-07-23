В Донецкую область направили спецназ из-за митинга у здания избиркома

МВД Украины решило отправить спецназ в город Покровск Донецкой области из-за продолжающегося митинга у здания избирательной комиссии. Об этом сообщается в твиттере ведомства.

— Принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки, — говорится в сообщении.

Отметим, что поводом для митинга стали сообщения от наблюдателей в окружной комиссии о нарушениях в ходе прошедших внеочередных выборов в Верховную раду.

Напомним, 21 июля на Украине прошли внеочередные парламентские выборы. ЦИК уже признала их состоявшимися. По данным обработки 98,03% электронных протоколов, в лидерах идёт партия президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа". За неё проголосовало 43,14% .