Трамп обсуждает с сенаторами санкции против Турции из-за С-400

Президент США Дональд Трамп обсуждает с сенаторами от Республиканской партии возможное введение санкций против Турции из-за приобретения российских систем С-400. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Отмечается, что в данный момент глава государства проводит соответствующую встречу по данному вопросу.
Напомним, 12 июля Анкара объявила о начале поставок С-400 в страну. В Кремле подчеркнули, что все поставки проходят в соответствии с подписанными ранее контрактами. До этого в США заявили, что из-за покупки Турцией российских систем С-400 страна перестанет быть участником программы по разработке бомбардировщиков F-35.
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