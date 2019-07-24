КНДР задержала судно с 17 россиянами на борту

До сих пор нет связи с захваченными моряками, которым категорически запрещено покидать судно.

Пограничники КНДР задержали российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий Северо-восточной рыболовной компании, на борту которого находятся 17 граждан России. Об этом газете "Коммерсант" рассказал замдиректора предприятия Сергей Седлер.

Инцидент произошёл ещё 17 июля. Захват состоялся в 55 милях от территории КНДР. Представители Северной Кореи высадились на корабль "прямо на ходу" и отключили все средства связи на борту.

До сих пор нет связи с захваченными моряками, которым запрещено покидать судно. Представители Посольства РФ смогли лишь вчера посетить задержанных. Также, по словам Седлера, оставляют желать лучшего и условия задержания. Дело в том, что моряки находятся на корабле без вентиляции в тот момент, когда температура воздуха за бортом держится на уровне +30–35 градусов.