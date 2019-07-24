В Китае мужчина спас мать и двух детей, догнав мчащуюся машину — видео

Таксист из Китая Ху Вэнган остановил мчащийся на полном ходу автомобиль без водителя, чтобы спасти находящихся там людей. Об этом сообщает Mash.

Мужчина стоял на светофоре, в то время как услышал душераздирающий крик из пронёсшейся мимо машины. Таксист успел разглядеть в неуправляемом автомобиле женщину и двух детей.

Оказалось, отец семейства забыл поставить транспортное средство на ручник, из-за чего отважному мужчине пришлось догонять машину босиком по горячему асфальту. В итоге таксист запрыгнул в салон машины и остановил транспортное средство.