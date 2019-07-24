Украина установила на границе с Россией комплексы радиационного контроля

Государственная погранслужба Украины объявила об установке комплексов автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ на пропускных пунктах с Россией и Молдавией. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— Полученное оборудование существенно повысит технические способности пограничных нарядов, уменьшит нагрузку на личный состав и позволит эффективно выявлять и противодействовать незаконному перемещению опасных радиоактивных материалов через границу, — говорится в сообщении погранслужбы.

Согласно данным пресс-службы, во время установки комплексов на территории страны присутствовала делегация из США, члены которой проверили работоспособность аппаратуры. Ведомство отмечает, что подобные меры направлены на предотвращение попыток провезти на Украину опасные вещества.