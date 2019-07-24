Тегеран намерен не допустить нарушения судоходства в Ормузском проливе

Тегеран не намерен допускать нарушений процесса судоходства в Ормузском проливе. Такое заявление в ходе встречи с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом сделал заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи.

— Иран приложит все возможные усилия для обеспечения безопасности в регионе и не допустит нарушений процесса судоходства в Ормузском проливе, — заявил Арагчи.

По его словам, Иран, несмотря ни на что, продолжит экспортировать нефть. Отметим, что во Францию Арагчи прибыл с целью передать послание президента Ирана Хасана Рухани французскому лидеру Эмманюэлю Макрону.

Напомним, иранская сторона вечером 19 июля задержала танкер Stena Impero, направлявшийся в Саудовскую Аравию под флагом Великобритании. Причиной тому стало столкновение с рыболовецким судном.