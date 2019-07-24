Клип Bohemian Rhapsody группы Queen набрал на YouTube 1 млрд просмотров

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Музыкальная группа поблагодарила поклонников за поддержку, которая позволила ролику преодолеть отметку в один миллиард просмотров на видеохостинговой площадке YouTube. Подобная запись появилась в фейсбуке группы.

Мы хотели бы поблагодарить всех вас и отметить это вместе со всеми нашими восхитительными поклонниками во всём мире, сняв три новых музыкальных видео на наши песни с вашим участием! — написали члены группы в соцсети.

Также музыканты выразили благодарность видеостриминговому сервису за размещение записи о рекорде на гигантском экране в Нью-Йорке.

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