Клип Bohemian Rhapsody группы Queen набрал на YouTube 1 млрд просмотров

Музыкальная группа поблагодарила поклонников за поддержку, которая позволила ролику преодолеть отметку в один миллиард просмотров на видеохостинговой площадке YouTube. Подобная запись появилась в фейсбуке группы.

— Мы хотели бы поблагодарить всех вас и отметить это вместе со всеми нашими восхитительными поклонниками во всём мире, сняв три новых музыкальных видео на наши песни с вашим участием! — написали члены группы в соцсети.

Также музыканты выразили благодарность видеостриминговому сервису за размещение записи о рекорде на гигантском экране в Нью-Йорке.