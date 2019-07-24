Марк Эспер вступил в должность министра обороны США

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Фото © ZUMA/ТАСС

Новым министром обороны США официально стал Марк Эспер, сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что за его кандидатуру, которую внёс президент страны Дональд Трамп, проголосовали 90 сенаторов, против высказались восемь законодателей.

Никто не обладает такой квалификацией для того, чтобы руководить Пентагоном, как Марк Эспер, — заявил Трамп.

Отметим, Эспер станет первым полноценным руководителем Пентагона после отставки Джеймса Мэттиса 31 декабря 2018 года.

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