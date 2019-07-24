Марк Эспер вступил в должность министра обороны США

Новым министром обороны США официально стал Марк Эспер, сообщает пресс-служба Белого дома.
Отмечается, что за его кандидатуру, которую внёс президент страны Дональд Трамп, проголосовали 90 сенаторов, против высказались восемь законодателей.
— Никто не обладает такой квалификацией для того, чтобы руководить Пентагоном, как Марк Эспер, — заявил Трамп.
Отметим, Эспер станет первым полноценным руководителем Пентагона после отставки Джеймса Мэттиса 31 декабря 2018 года.
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