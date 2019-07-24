В Севастополе в новостройке упал лифт с пассажирами

В новостройке Севастополя сорвался лифт с тремя пассажирами, все трое получили травмы. Об этом сообщает СК РФ по городу.

— ...В новостройке с высоты третьего этажа упала кабина лифта, в которой находилось три человека: 64-летняя женщина, двое мужчин в возрасте 50 и 33 лет. C травмой ноги пострадавшая женщина была доставлена в больницу, мужчины получили ссадины и ушибы, не требующие госпитализации, — говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным СК, инцидент произошёл в многоквартирном доме на Парковой улице в Гагаринском районе.

Следователи начали проверку технической документации и факта предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности.