Главу МВД Латвии обвинили в "унижении" страны из-за посещения концерта Лепса

Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс опозорил своё государство тем, что посетил концерт российского певца Григория Лепса. Об этом заявил глава латышского Минюста Янис Борданс, сообщает Kas jauns.

— Министр внутренних дел сидел в первых рядах на концерте Лепса, чтобы унизить латвийское государство, — заявил Борданс.

Он также выразил недовольство фактом того, что Лепсу до сих пор не запретили въезд в Латвию. Отметим, что концерт артиста в Юрмале прошёл 21 июля.

В мае текущего года Литва запретила Григорию Лепсу въезд в страну.