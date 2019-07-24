Минюст США начал антимонопольное расследование в отношении крупных IT-компаний

Ведомство намеревается оценить конкурентные условия на онлайн-рынке и степень обеспечения американцам доступа к свободной торговле.

Министерство юстиции США начинает антимонопольное расследование в связи с доминированием на рынке крупных технологических компаний. Об этом сообщается в заявлении ведомства.

В качестве цели расследования указывается выяснение действий компаний, которые касаются снижения конкуренции, подавления инноваций, нанесения иного вреда потребителям и прочего.

— Цель расследования — оценка конкурентных условий на онлайн-рынке и обеспечение американцам доступа к свободным рынкам, на которых компании конкурируют в предоставлении услуг. Если будут выявлены правонарушения, министерство предпримет соответствующие меры для получения компенсации, — отмечается в сообщении.

Согласно информации Минюста, расследование подтвердит или опровергнет опасение потребителей, компаний и предпринимателей в отношении поисковых платформ, социальных сетей и фирм, предоставляющих розничные услуги.

Издание Wall Street Journal, ссылаясь на источники, приводит слова об угрозе в адрес Facebook, Google, Amazon и Apple.

Как ранее писал Лайф, 1 июня стало известно, что Минюст США проведёт антимонопольное расследование в отношении Google, согласно которому ведомство проверит, каким образом корпорация ведёт бизнес и определяет порядок поиска в Интернете. Позднее появилась информация о масштабном расследовании против Apple, Amazon, Facebook. Последними двумя займётся Федеральная торговая комиссия США. А Google и Apple предстоит проверить Минюсту.