Хабаровские власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в лагере

Состояние двоих госпитализированных после пожара в палаточном лагере горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае оценивается как удовлетворительное. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

— Двое детей с отравлением угарным газом доставлены в детскую краевую больницу. Их состояние оценивают как удовлетворительное, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в медицинское учреждение они были доставлены без родителей, так как те дали своё согласие на транспортировку.

Напомним, 22 июля в детском лагере "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар. В результате трагедии погибло четыре человека. Директор лагеря Максим Кузнецов уже задержан и находится на допросе у следователей.

Причиной пожара мог стать включённый обогреватель, на котором сушились футболки или полотенца.