Семьям погибших в пожаре в лагере "Холдоми" окажут помощь в организации похорон

Власти Хабаровского края окажут материальную помощь семьям погибших при пожаре в палаточном лагере "Холдоми" для организации похорон. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и регионального правительства.

— Семьи погибших по распоряжению губернатора получат материальную помощь в размере 200 тыс. рублей для организации похорон, — заявили в пресс-службе.

Кроме того, выплаты получат и семьи пострадавших. По 400 тысяч рублей за тяжкий и средний вред здоровью и по 200 — за лёгкий.

Напомним, 22 июля в детском лагере "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар. В результате трагедии погибло четыре человека. Директор лагеря Максим Кузнецов уже задержан и находится на допросе у следователей.

Причиной пожара мог стать включённый обогреватель, на котором сушились футболки или полотенца.