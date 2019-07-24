Милонов заявил, что Джонсону нужно найти костюм по размеру и изменить причёску

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в беседе с РИА "Новости" посоветовал новоиспечённому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону сделать несколько изменений в своём внешнем виде, которые могут помочь внешнему курсу Британии соразмерить возможности с амбициями.

— Хотелось бы пожелать дорогому Борису Джонсону начать со своего внешнего облика: найти костюм по размеру и что-то сделать со своей причёской, — заявил Милонов.

Депутат также выразил мнение, что со времён Маргарет Тэтчер в Великобритании наблюдается "деградация" политических лидеров, которые занимают активную русофобскую позицию.

Напомним, 23 июля Борис Джонсон стал новым премьер-министром Великобритании. О том, что ждёт Россию в отношениях с Соединённым Королевством после назначения нового главы кабмина, читайте в материале Лайфа.