В ДР Конго боевики убили 12 человек при нападении на деревни

В результате нападения на две деревни на востоке ДР Конго боевики убили 12 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя местных властей Касереки Доната.

Инцидент произошёл вблизи города Бени. Отмечается, что большая часть жителей деревень Эринджети и Ойче сумела спастись в близлежащем лесу. Доната также отметил, что из-за постоянных нападений боевиков местное население находится в панике.

Отмечается, что ответственной за нападение может быть группировка, которая соперничает на востоке ДРК с ячейкой ИГИЛ*.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.