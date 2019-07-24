Уровень рек вблизи Благовещенска поднялся выше нормы

В регионе уже введён режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней и подтоплений.

Уровень рек Амур и Зея вблизи Благовещенска поднялся до значений, превышающих норму. Об этом сообщает Правительство Амурской области.

— Повышается уровень воды на реках Амур и Зея. Уровень воды в Амуре в районе села Джалинда выше нормы на 1,63 метра, ниже по течению — на участке Черняево — Иннокентьевка — в пределах и ниже декадной нормы на 0,1–1,6 метра. Уровни воды в реке Зея на участке Мазаново — Благовещенск выше нормы на 0,3–1,5 метра, — говорится в сообщении.

В регионе уже введён режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней и подтоплений. Отмечается, что в Сковородинском районе обвалилась часть дороги, в результате чего пострадали два человека. Всего в регионе подтоплено более 400 участков.

Кроме того, в некоторых районах области уже к 25 июля ожидаются подтопления жилых домов.