Аналитическое агентство Moody’s оценило шансы Украины на сближение с Россией

Специалисты сходятся во мнении, что позиция Киевских властей будет скорее оборонительной, нежели конфронтационной.

Аналитики рейтингового агентства Moody’s провели исследование шансов на сближение Украины с Россией после состоявшихся выборов в Верховную раду. Об этом сообщает РБК.

Специалисты отметили позитивно победу партии президента Украины Владимира Зеленского в связи с курсом главы государства, направленным на проведение реформ и укрепление отношений с Западом. Эксперты сходятся в том, что страна продолжит путь евроинтеграции, однако будет меньше стремиться войти в НАТО.

— Мы считаем, что заметная нормализация отношений с Россией при новом правительстве маловероятна. Однако позиция киевских властей будет скорей оборонительной, нежели конфронтационной, — подчеркнули в агентстве. Притом эксперты уверяют, что фактором риска останется ситуация на юго-востоке Украины.

Напомним, что после обработки 97,87% протоколов с большим отрывом по-прежнему лидирует партия украинского лидера "Слуга народа" (43,13%), далее идёт "Оппозиционная платформа — За жизнь" (13,04%) Виктора Медведчука, на третьем месте располагается партия Юлии Тимошенко "Батьковщина" (8,18%).