Похороны погибшей при пожаре в лагере "Холдоми" девочки состоятся 25 июля

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Фото © VK / Гу-Мчс-России По-Хабаровскому-Краю

Погибшую при пожаре в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае девочку похоронят в четверг, 25 июля, в Комсомольске-на-Амуре. Об этом журналистам сообщили в администрации города.

Отмечается, что в организации церемонии помогут местный спецкомбинат коммунального обслуживания и авиационное предприятие города, где работает отец погибшей.

Напомним, 22 июля в детском лагере "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар. В результате трагедии погибло четыре человека. Директор лагеря Максим Кузнецов уже задержан и находится на допросе у следователей.

Причиной пожара мог стать включённый обогреватель, на котором сушились футболки или полотенца.

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