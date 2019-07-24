Европейские трейдеры заявили о подрыве доверия к Украине как к партнёру по газу

Они сходятся во мнении, что сложившаяся ситуация приведёт к нежеланию международных инвесторов вкладывать деньги в энергосектор страны.

Долги "Укртрансгаз" за газ для технических нужд вызывают обеспокоенность за стабильность компании, а также угрожают надёжности поставок. Об этом сообщила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в обращении к главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву.

— "Укртрансгаз" заявляет, что эти финансовые проблемы в основном стали результатом неэффективности механизма балансировки, реализованного в соответствии с кодексом ГТС, и несанкционированного отбора газа из системы, — говорится в письме.

Сложившаяся ситуация получила название "деликатной" и "вызывающей беспокойство", что может привести к снижению уверенности в украинском рынке, включая возможность хранения газа, а также снизит желание международных партнёров инвестировать в энергосектор страны.

Кроме того, продолжение несанкционированного отбора газа может повлечь перебои в поставках топлива через территорию Украины.

Подобная ненадёжность украинской компании ведёт к ослаблению позиции страны в предстоящих трёхсторонних переговорах по газу ЕС — Россия — Украина.

Авторы обращения призвали главу "Нафтогаза" повлиять на ситуацию и обеспечить выплату просроченных счетов.

В письме также отметили, что ситуацию необходимо исправить незамедлительно, чтобы Украина смогла подготовиться к приближающейся зиме 2019/2020.

Напомним, что в июне "Укртрансгаз" объявил о срыве аукционов по закупке газа, поскольку на 12 тендеров по поставкам сырья не зарегистрировался ни один участник, ссылаясь на задолженность компании по действующим контрактам в размере 9,8 млрд рублей.