В Росприроднадзоре предупредили об угрозе "второго Чернобыля"

Речь идёт о предприятии, на котором производится хлор и другие химические вещества.

Россию может настигнуть экологическая катастрофа, соразмерная произошедшей в апреле 1986 года на Чернобыльской АЭС. Об этом "Известиям" заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По её словам, речь идёт о предприятии "Усольехимпром" в Иркутской области, которое производит хлор и другие химические вещества. Радионова отметила, что его собственники выкачали из предприятия всё возможное, после чего бросили на произвол судьбы, а в корпусах завода хранятся ёмкости с опасными веществами, в которых никто не знает, что находится.

— В скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы. Рядом течёт Ангара, и, понятно, если такую скважину прорвёт, река будет загрязнена. Фактически это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой "экологический Чернобыль", — заявила Радионова.

Росприроднадзор уже обратился в правительство с просьбой создать программу по рекультивации "Усольехимпрома". По словам Радионовой, этот случай не единственный, когда хозяева предприятий бросают их на произвол судьбы.

Ранее Лайф рассказывал, что Росприроднадзор предложил значительно увеличить штрафы за загрязнение природы.