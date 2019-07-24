К школам, где учились жертвы пожара в "Холдоми", несут цветы и игрушки

Жители Комсомольска-на-Амуре несут цветы и мягкие игрушки к зданиям школ, где учились погибшие при пожаре в палаточном лагере "Холдоми". Об этом сообщается на сайте администрации города.

Отмечается, что в школе № 36 училась девочка Софья, которая погибла на месте пожара. 23 июля ей могло бы исполниться 11 лет.

Цветы также несут к зданию школы № 36 и лицею № 1.

Напомним, 22 июля в детском лагере "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар. В результате трагедии погибло четыре человека. Директор лагеря Максим Кузнецов уже задержан и находится на допросе у следователей.

Причиной пожара мог стать включённый обогреватель, на котором сушились футболки или полотенца.

Лайф разобрался в обстоятельствах и том, что привело к страшной трагедии в палаточном лагере "Холдоми".