В детских лагерях Приморья пройдут внеплановые проверки после пожара в "Холдоми"

Во всех детских лагерях Приморского края пройдут внезапные проверки после трагедии в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
— Есть поручение губернатора (Приморья Олега Кожемяко. — Прим. Лайфа) провести дополнительную проверку мест детского отдыха, особенно палаточных лагерей — таких в Приморье шесть, — заявили в пресс-службе.
Сотрудники регионального ГУ МЧС России проверят выполнение требований пожарной безопасности, состояние противопожарных сигнализаций и систем оповещения.
Напомним, 22 июля в детском лагере "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар. В результате трагедии погибло четыре человека. Директор лагеря Максим Кузнецов уже задержан и находится на допросе у следователей.
Причиной пожара мог стать включённый обогреватель, на котором сушились футболки или полотенца.
Лайф разобрался в обстоятельствах и том, что привело к страшной трагедии в палаточном лагере "Холдоми".
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