В детских лагерях Приморья пройдут внеплановые проверки после пожара в "Холдоми"

Во всех детских лагерях Приморского края пройдут внезапные проверки после трагедии в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

— Есть поручение губернатора (Приморья Олега Кожемяко. — Прим. Лайфа) провести дополнительную проверку мест детского отдыха, особенно палаточных лагерей — таких в Приморье шесть, — заявили в пресс-службе.

Сотрудники регионального ГУ МЧС России проверят выполнение требований пожарной безопасности, состояние противопожарных сигнализаций и систем оповещения.

Напомним, 22 июля в детском лагере "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар. В результате трагедии погибло четыре человека. Директор лагеря Максим Кузнецов уже задержан и находится на допросе у следователей.

Причиной пожара мог стать включённый обогреватель, на котором сушились футболки или полотенца.

Лайф разобрался в обстоятельствах и том, что привело к страшной трагедии в палаточном лагере "Холдоми".