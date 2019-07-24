В США на аукционе продали пару кроссовок Nike за $437,5 тысячи

Кроссовки Nike 1972 года выпуска продали на аукционе Sotheby's за $437,5 тысячи, что стало новым мировым рекордом для цены за одну пару подобной обуви. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Кроссовки Moon Shoe создал соучредитель фирмы-бренда Nike и тренер по бегу Билл Бауэрман для спортсменов во время летних Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене. Всего в мире существует 12 пар таких кроссовок.

Sotheby's добавляет, что начальная стоимость пары обуви стояла на отметке в $160 тысяч. Покупателем кроссовок стал коллекционер Майлс Надал, планирующий выставить их в своём частном музее.