После пожара в лагере "Холдоми" остаётся 175 воспитанников

На территории детского лагеря "Холдоми" после пожара, который унёс жизни четырёх детей, остаётся 175 человек. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь регионального Минобрнауки Артём Красиков.

— Дети в корпусах ещё есть, лагерь ещё не закрыт, несмотря на рекомендацию районной комиссии по ЧС. Но родители могут без проблем забирать своих детей. Сейчас там находятся 175 детей, но цифра будет меняться, так как родители будут забирать их, — заявил Красиков.

В самом лагере агентству рассказали, что все дети обеспечены питанием, а в лагере ведётся работа согласно режиму. При этом 24 июля родители забрали из палаточного лагеря 180 детей и 80 — из корпусов.

Напомним, 22 июля в детском лагере "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар. В результате трагедии погибло четыре человека. Директор лагеря Максим Кузнецов уже задержан и находится на допросе у следователей.

Причиной пожара мог стать включённый обогреватель, на котором сушились футболки или полотенца.

Лайф разобрался в обстоятельствах и том, что привело к страшной трагедии в палаточном лагере "Холдоми".