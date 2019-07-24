В Пекине заявили, что самолёты КНР и РФ действовали по плану взаимодействия

Самолёты ВВС Китая и ВКС России осуществили плановое патрулирование в соответствии с годовым планом взаимодействия. Об этом сообщает в рамках доклада "Белая книга по национальной обороне Китая в новую эпоху" официальный представитель Минобороны КНР старший полковник У Цянь.

— Что касается воздушного инцидента, то я бы хотел напомнить, что Китай и Россия осуществляют всеобъемлющую стратегическую координацию. Это патрулирование являлось одним из пунктов взаимодействия и осуществлялось в рамках годового плана взаимодействия военных ведомств двух стран, — рассказывает военный.

Напомним, что 23 июля СМИ Южной Кореи опубликовали сообщения, ссылаясь на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея, что российские бомбардировщики якобы дважды нарушили воздушное пространство страны в районе Японского моря. В результате по тревоге были подняты корейские истребители F-15K и F-16K, которые выпустили 20 сигнальных ракет и дали 360 предупредительных выстрелов в сторону самолётов ВКС РФ.

Позднее эту информацию категорически опровергло Минобороны РФ. Российские военные подчеркнули, что полёт Ту-95МС проходил строго над нейтральными водами и границ российские самолёты не нарушали, а непрофессионализм показали именно южнокорейские пилоты, не попытавшиеся даже выйти на связь с российскими экипажами. После этого военному атташе Южной Кореи была вручена нота о неправомерных и опасных действиях воздушных сил страны.