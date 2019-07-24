Столичный регион 24 июля вновь получит дожди с грозами

В Московском регионе 24 июля будет наблюдаться облачная с дождём погода, также синоптики обещают грозу и до плюс 23 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Дневная температура составит 21–23 градуса со знаком плюс, ночью столбики термометров покажут до 15 градусов тепла. Из-за грозы и дождя в Москве объявлен жёлтый уровень опасности.

В области днём ожидается от 19 до 24 градусов тепла, ночью похолодает до 12 градусов.

Ветер восточный, 5–10 м/с с порывами во время грозы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.