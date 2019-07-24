В Гонконге протестующие нарушили работу метро — видео

Итогом демонстраций стало изменение интервала движения поездов, составившее от 10 до 15 минут.

Protestors now disrupting trains by obstructing doors with their shoulders in Admiralty station #antiELAB #extraditionbill pic.twitter.com/kJ07mdnAhV — Rachel Yeo (@racporter) July 24, 2019

Антиправительственные демонстранты нарушили работу местной подземки, вызвав задержки в расписании движения поездов по главной ветке на острове Гонконг. Об этом сообщает местное телевидение.

Инцидент произошёл утром в час пик на центральной станции Admiralty. Активисты вызвали блокировку дверей в поезде, нажимая "тревожную кнопку" вызова в вагонах поезда, что вызвало нарушения в работе всей ветки метро.

Оператор железнодорожных путей предупредила, что интервал движения поездов может составить от 10 до 15 минут в связи с протестом радикальных активистов.

Подобная акция явилась результатом недовольства демонстрантов по поводу произошедшей массовой драки на станции метро Yuen Long, во время которой большая группа неизвестных лиц избила палками продемократических активистов, призывавших к независимому расследованию действий правоохранителей во время предыдущих акций. Итогом столкновения стало травмирование 45 человек, полицейские задержали 11 подозреваемых в этом деле.

Напомним, что в Гонконге уже больше месяца не утихают беспорядки, связанные с продвижением закона об экстрадиции. Акции продолжились 1 июля, когда демонстранты взяли штурмом здание парламента, на ремонт которого теперь потребуется более семи миллионов долларов США.