На данный момент в регионе зарегистрировано 93 пришкольных лагеря, четыре загородных оздоровительных и один палаточный.

В Еврейской автономной области началась проверка всех детских лагерей после пожара в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Соответствующее поручение дал глава региона Александр Левинталь.

— Сотрудникам управления МЧС по Еврейской автономной области, Госпожнадзора поручено усилить контроль за пожарной безопасностью в летних лагерях, провести дополнительные инструктажи, организовать проверки по эвакуации людей из зданий, а также отработать алгоритм действий сотрудников при возникновении чрезвычайных ситуаций, — говорится в сообщении.

На данный момент в регионе зарегистрировано 93 пришкольных лагеря, четыре загородных оздоровительных и один палаточный, который сейчас не работает.

Аналогичная проверка ранее началась во всех детских лагерях Приморья.

Напомним, 22 июля в детском лагере "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар. В результате трагедии погибло четыре человека. Директор лагеря Максим Кузнецов уже задержан и находится на допросе у следователей.

Лайф разобрался в обстоятельствах и том, что привело к страшной трагедии в палаточном лагере "Холдоми".