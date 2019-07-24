Власти Сахалина подключились к освобождению задержанных в КНДР моряков из России

Согласно заявлению властей области, в первую очередь важно обеспечить безопасность российских граждан.

Власти Сахалина присоединились к освобождению российских моряков, задержанных вместе с рыболовецким судном в КНДР. Об этом сообщили журналистам в правительстве области.

— Власти Сахалина подключились к освобождению моряков, задержанных в КНДР. Среди 15 россиян в составе экипажа рыболовецкого судна, приписанного к Невельску, находятся три островитянина. Это жители Невельска, Корсакова и Холмска, — говорится в сообщении правительства.

По данным властей, Правительство Сахалинской области следит за развитием ситуации, сотрудничая с МИД России в Южно-Сахалинске.

Согласно заявлению заместителя губернатора области Сергея Будкина, в первую очередь важно обеспечить безопасность моряков.

Напомним, северокорейские пограничники задержали российский сейнер "Сянхайлинь-8", на борту которого находилось 17 моряков. Позднее стало известно, что российские дипломаты встретились с экипажем судна. Они также предпринимают меры для урегулирования сложившейся ситуации.