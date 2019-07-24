В Китае заявили об укреплении военного взаимодействия с Россией

Как уточнил представитель китайского военного ведомства, страны и дальше будут развивать сотрудничество в сфере обмена опытом, в разработке технологий и борьбе с терроризмом.

Вооружённые силы Китая и России продолжат сотрудничество на благо укрепления военного взаимодействия обеих стран. Об этом во время пресс-конференции в Пекине заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

— Китай и Россия вступили в новую эпоху отношений, взаимодействие вооружённых сил двух стран также вступило в новую эпоху под стратегическим руководством лидеров наших государств, — сказал У Цянь.

Как подчеркнул высокопоставленный китайский военный, КНР и РФ продолжат также укреплять военную поддержку друг друга, активизировать соответствующие механизмы взаимодействия в области обменов на высоком уровне, стратегического сотрудничества, разработки военного оборудования и борьбы с терроризмом.

— Мы будем углублять наше сотрудничество и таким образом внесём наш вклад в поддержание глобального мира, баланса международной безопасности и стабильности, — добавил представитель ведомства КНР.

Как сообщал Лайф, 23 июня российские и китайские военные осуществили первое совместное патрулирование самолётами дальней авиации над Японским морем.