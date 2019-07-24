Эксперт рассказала о пользе салатных листьев с горьким привкусом

Некоторые салаты славятся горьковатым привкусом, но при этом они помогают человеку снять усталость, оказывают на организм освежающее и возбуждающее аппетит действие. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника управления государственной инспекции по качеству питания Нину Зайцеву.
— В сочетании с витамином С и каротином салат укрепляет стенки кровеносных сосудов, полезен при гипертонии, предупреждает атеросклероз, — рассказала эксперт.
По её словам, при выборе салата следует обращать внимание на листья, которые должны быть чистыми, характерными для сорта и окраски, не достигшими фазы образования семян, а также с аккуратной подрезкой корней у основания.
Салат с пожухлыми и пожелтевшими листьями, с наличием ржавых точек, пятен у основания и жилок выбирать не следует, предостерегает Зайцева.
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