Эксперт рассказала о пользе салатных листьев с горьким привкусом

Специалист в области здорового питания советует обращать внимание на чистоту продукта и аккуратную подрезку у корней перед покупкой салата.

Некоторые салаты славятся горьковатым привкусом, но при этом они помогают человеку снять усталость, оказывают на организм освежающее и возбуждающее аппетит действие. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника управления государственной инспекции по качеству питания Нину Зайцеву.

— В сочетании с витамином С и каротином салат укрепляет стенки кровеносных сосудов, полезен при гипертонии, предупреждает атеросклероз, — рассказала эксперт.

По её словам, при выборе салата следует обращать внимание на листья, которые должны быть чистыми, характерными для сорта и окраски, не достигшими фазы образования семян, а также с аккуратной подрезкой корней у основания.

Салат с пожухлыми и пожелтевшими листьями, с наличием ржавых точек, пятен у основания и жилок выбирать не следует, предостерегает Зайцева.

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