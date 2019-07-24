Посольство РФ в КНДР принимает меры для освобождения задержанных моряков

Как уточнили в диппредставительстве, российская сторона находится в постоянном контакте с Пхеньяном и руководством ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".

Посольство России в Северной Корее принимает все необходимые меры для освобождения российских моряков, задержанных накануне на рыболовецком судне "Сянхайлинь-8". Об этом говорится в официальном заявлении российского диппредставительства на его странице в Facebook.

— В настоящее время идёт выяснение обстоятельств произошедшего. Российское посольство находится в постоянном контакте с властями КНДР и руководством ООО "Северо-Восточная рыболовная компания". Посольство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы урегулировать создавшуюся ситуацию в кратчайшие сроки, — отмечается в заявлении.

Напомним, северокорейские пограничники задержали российский сейнер "Сянхайлинь-8", на борту которого находилось 17 моряков. Позднее стало известно, что 15 из них являются гражданами России. Дипломаты встретились с экипажем судна.